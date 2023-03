Rosalía y Rauw Alejandro han estrenado, por fin, sus primeros tres singles juntos con los que tenían en vilo a sus fans, además del videoclip de 'Beso', que está hecho con trozos de vídeos que se han ido grabando ellos en su día a día. "Les ha salido baratito", comenta Cristina Pedroche al verlo.

Pero lo que nadie esperaba es que viniera con sorpresa. Y, es que, como en los "mejores thrillers", en los últimos segundos de vídeo hay un "girazo final", comenta la colaboradora de Vallecas, y lo califica como "la noticia del año": Rosalía y Rauw Alejandro se casan.

"¡Felicidades! Que me emociono", expresa Cristina Pedroche en plató, que no puede evitar comentar el momento en el que Rosalía aparece llorando en el plano y espeta: "Estoy con to' el rímel aquí corrido", al tiempo que mostraba su anillo de compromiso. "¿No me digáis que no es la frase más original para anunciar una boda?", no puede evitar reaccionar Cristina Pedroche. Puedes ver la celebración que han hecho los zapeadores en paltó al conocer esta noticia sobre estas líneas.