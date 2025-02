Cristina Pedroche desvela qué nombre no le va a poner a su bebé: "No quiero tener dos David en casa"

Dani Mateo pidió a los espectadores que enviaran sus sugerencias de nombres para el bebé de la zapeadora. Cristina quería que fueran cortos y vascos. Pero no son los únicos que han sugerido nombres a Pedroche.

Cristina Pedroche desveló en Zapeando que está esperando un niño. Dani Mateo lanzó una petición a los espectadores para que sugirieran nombres a la zapeadora. Cristina solo puso dos condiciones: que fueran nombres cortos y, a poder ser, vascos. El programa ha recibido numerosas sugerencias a través de las redes sociales. "Parece esto un restaurante de 'pintxos'", afirma Dani Mateo.

Entre los nombres que han propuesto están "Adur, Aritz, Ibai, Lander o Unai". "De estos ya tenía dos apuntados que son Aritz e Iraitz, esos dos me encantan", afirma Pedroche. "Pero Aritz es el hijo de Andoni, que es el cocinero de Mugaritz entonces coincidimos mucho... no quiero mezclar hijos de cocineros", añade.

"Son todos muy bonitos", afirma Pedroche después de volver a repasar la lista. Cristina explica que deberá esperar a que el niño de patadas ya que le irá diciendo nombres y "cuando vea que hay una patada interesante diré 'es este'". La zapeadora confiesa que ella pensaba que esperaba una niña, "ya había puesto nombre de niña y a Laia le decía 'tu hermanita'". "Pues no, hermanito", expone.

La zapeadora cuenta que sus padres le han dicho que le llame "David, como el padre". "Pero, David, con 'b' y con 'z', y a mí solo me hace gracia por 'David Pedroche'... pero es que luego, el postparto, me pone tensa, y pienso 'no quiero tener dos David en casa'", concluye.