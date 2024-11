El cómico Chiquito de la Calzada ha sido homenajeado por el Festival Moments de Málaga. Como indica Miki Nadal, han organizado el Ciclo 'Fistrosofía' "unas jornadas de estudio entorno a la figura de Chiquito de la Calzada". "Los organizadores quieren glorificar su pedazo de recuerdo física y moralmente a través de diversas actividades culturales, educativas y duodenales", añade el zapeador.

"Es lo mejor, de lejos, que le ha pasado a la filosofía desde lo de Platón y el mito de la taberna", comenta María Gómez. Nadal indica que el acto tendrá lugar el próximo miércoles 13 de noviembre. Quique Peinado pregunta si en este ciclo, además, también habrá una parte práctica. "¿El salto del charco no se hace de momento?", pregunta.

Los zapeadores piden a Cristina Pedroche que se haga "un Chiquito". "No, que luego os reís de mí porque lo hago muy mal", responde ella. Finalmente, la zapeadora se anima con la imitación y, como esperaba, todos se ríen de ella. "No lo había visto nunca, si lo sé no te lo pido", afirma Dani Mateo después de ver su imitación.