Cristina Pedroche confirma su embarazo: "Para este segundo no descarto ser donante de leche materna"

Cristina Pedroche sorprendía el 28 de diciembre publicando un vídeo en el que se podía ver su reacción consultando un test de embarazo. Aunque mucha gente pensó que era una inocentada, finalmente, el 31 de diciembre, sorprendió con un espectacular vestido que homenajeaba la maternidad y que acompañó de un discurso en el que hablaba de los que "están por venir".

La zapeadora ha visitado Zapeando para explicar cómo ha vivido esta despedida del año y, además, no ha dudado en confirmar este embarazo por el que ha recibido la enhorabuena de todos sus compañeros. Pedroche ha explicado que está muy contenta de aumentar la familia.

Pedroche, además, ha explicado que en este segundo embarazo sí se esta planteando ser donante de leche materna, algo que no hizo con su primera embarazo. En su primer embarazo, confiesa que lo pasó muy mal debido a que no pudo aprovechar mucha de la leche que tenía guardada. Como ha contado, ser donante es un proceso complejo pero, a pesar de ello, no lo descarta.