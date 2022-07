Yaiza y Luis han sido la pareja ganadora de Love Island, pero solo a Luis le ha tocado el sobre con el dinero del premio. Finalmente, el joven ha decidido compartirlo con su pareja, pero ¿qué habría hecho Cristina Pedroche?

La presentadora de Love Island lo tiene claro. "Yo me hubiera quedado el dinero para mí. Si voy con Dabiz Muñoz a esto y me tocan a mí los 25.000 euros me los quedo yo", confiesa Cristina Pedroche, que afirma que, eso sí, aunque se quedase el dinero ella, lo compartiría con Dabiz, pero lo gestionaría ella. Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.