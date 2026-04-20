La confusión de un fan que hizo "flipar en colores" a Loquillo, en vídeo: "¿Roca forestal?"

El programa de Jordi Évole contó con el artista en el último programa de 'Lo de Évole', emitido el pasado domingo. El cantante hizo un repaso de su vida y su trayectoria y, además, también compartió anécdotas con el periodista.

El cantante Loquillo fue el protagonista del último programa de 'Lo de Évole'. El artista hizo un repaso de su carrera y, además, compartió con Jordi Évole una curiosa anécdota que vivió con un fan.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Loquillo le cuenta al periodista una divertida confusión fonética que tuvieron con su canción 'Rock 'n' Roll Star'. El artista cuenta que flipó "en colores" cuando le preguntaron por qué en el estribillo de la canción decía "quiero ser una roca forestal".

"¿Roca forestal?", preguntó el artista a ese fan, extrañado. Évole no puede evitar reirse ante la confusión y, rápidamente, entiende que ese fan, en realidad, quería decir "quiero ser una Rock 'n' Roll Star".

Miki Nadal cuenta que esto pasa con más canciones. Por ejemplo, con el tema 'The Rhythm of the Night', que para mucha gente es "la canción de las zapatillas porque la cantábamos así: 'Eso son Reebok o son Nike'".

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