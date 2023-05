Tras analizar la fortuna que tiene Rafa Nadal, que acaba de anunciar que no participará en el próximo Roland Garros y que se retirará del tenis la temporada que viene; Valeria Ros comenta con sus compañeros de Zapeando que su profesor le ha dicho que tiene "talento" como tenista: "Me ha hecho ilusión porque no es fácil", ya que "con una clase me ha dicho que tengo algo fuerte".

"Siempre se me ha dado bien, porque antes jugaba a frontón-tenis", dice convencida. Por eso, Quique Peinado le pregunta por el golpe que mejor se le da: "El molinillo de Getxo". Una respuesta que hace que Maya Pixelskaya le pregunte: "¿Es algo sexual?".

"¡Pero si llevo sin echar un polvo mil años!", espeta Valeria Ros, provocando las risas en el plató de Zapeando. Puedes ver la cómica reacción de Dani Mateo ante esta respuesta en el vídeo principal de la noticia.