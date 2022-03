Vaqueros lavados, bandanas, bermudas de chiringuito y gorros de cowboy, son las prendas imprescindibles del fondo de armario de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. "Tiene muy mal gusto", sentencia Dani Mateo en Zapeando tras ver algunas fotografías del magnate y asegura que esta también es la pregunta que se hacen varios medios internacionales, que le han sacado en sus páginas por su particular forma de vestir.

"Algo en la prensa de moda hemos hecho mal", afirma desolado Josie tras ver la sucesión de imágenes que han recopilado los zapeadores de Jeff Bezos. El estilista castigaría al fundador de Amazon a "planchar toda su ropa en una habitación sin vistas".

Además, y con el único objetivo de que mejore su forma de vestir y no tenga que volverle a criticar en Zapeando nunca más, Josie le manda un consejito para que no siga ocupando estos titulares: "¡Contrata un sastre y llévatelo a tu casa!", sentencia. En el vídeo principal de la noticia te dejamos los 'mejores' looks de Bezos y la intervención al completo del estilista. ¡No te la pierdas!