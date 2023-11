Dabiz Muñoz y su mujer, la zapeadora Cristina Pedroche, fueron padres de una niña en julio. Cristina ya ha compartido con el programa cómo fue para ella el nacimiento de la pequeña y, en esta ocasión, ha sido el padre el que ha explicado qué ha supuesto para él.

Como explica en Zapeando, el no sabía lo que era madrugar. "Salía del restaurante tarde y me levantaba tarde pero desde que nació Laia para que me de tiempo a entrenar, trabajar y estar con ella me levanto a las siete de la mañana", añade Muñoz.

El chef cuenta que intenta llegar antes a casa aunque no siempre lo consigue. Dani Mateo ha querido saber si ya está experimentando con las papillas a lo que el cocinero, entre risas, responde que "algo de eso habrá". Ya puedes ver sus respuestas en el vídeo principal.