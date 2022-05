Dani Mateo entrevista en el plató de Zapeando a Ana Pastor, quien, junto a Aitor Gabilondo, dirige 'Los borbones: una familia real', una de las grandes apuestas de la temporada de ATRESplayer PREMIUM. Esta serie documental aborda al vida de la familia real española en su historia reciente y analiza la relación del rey emérito con las mujeres, con el dinero y con Letizia.

Este proyecto audiovisual, que cuenta con imágenes y testimonios de gran calado e interés público, se estrenará el martes 31 de mayo y contará con una emisión simultánea en abierto, a través de laSexta, y en ATRESplayer PREMIUM. Al término del primer capítulo, los suscriptores podrán disfrutar de la segunda entrega en la plataforma. La serie documental cuenta con un total de seis episodios.

Durante un momento de la entrevista y, tras hablar de la mala relación del rey Juan Carlos con la reina Letizia, a la que Ana Pastor defiende afirmando que se ha sido "muy injusto" con ella, comienzan a llamar por teléfono a la periodista en pleno directo. "¿Es la reina Letizia?", pregunta Thais Villas, a su lado. Puedes ver el momentazo y la respuesta de Ana Pastor en el vídeo principal de esta noticia.

Ana Pastor desvela detalles de 'Los Borbones: una familia real'

"He descubierto cosas que no sabía", afirma Ana Pastor al hablar de 'Los Borbones: una familia real', un documental que, desvela "muchas cosas que no nos han contado o que no nos las han contado de la manera en la que estaban sucediendo". Puedes conocer más detalles en este vídeo.