Un hombre decide hacer aparecer en su boda. Armado como un auténtico caballero medieval, con escudo y espada, monta a lomos de un caballo, pero no de uno cualquiera. Un coche tira de un remolque con un caballito de feria sobre el que el novio llega al enlace.

Se trata del humorista Dani Rojas, que ha sorprendido a todos sus invitados con esta aparición. "Una excentricidad para una persona normal, un día cualquiera en la vida de este cómico", comenta Valeria Ros.

"Si no sois humoristas, en principio, no lo hagáis porque vuestros suegros no van a entender la broma", avisa Quique Peinado, y Dani Mateo tiene claro lo que haría: "Yo soy ella y me voy".