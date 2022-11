Las escaleras mecánicas a veces pueden ser traicioneras y "no solo quieren hacerte daño a ti", comenta Thais Villas, "también quieren cargarse tu ropa", como al chaval protagonista de este vídeo viral, que se quedó sin zapatillas porque las escaleras mecánicas se las "robaron" en un descuido.

Pero no ha sido la única víctima: "A mí me pasó esto", sorprende Valeria Ros a sus compis de Zapeando, a los que les cuenta que en su caso fue "con un vestido": "Se me enganchó y no salía. Me tuvieron que ayudar", confiesa. "¿Te quedaste desnuda?", le pregunta Thais Villas, a lo que ella responde: "No, en bragas no. Pero el vestido se me quedó como de Desigual". Puedes escuchar la divertida anécdota de Valeria Ros con las escaleras mecánicas en el vídeo principal de la noticia.