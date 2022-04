Dani Mateo arranca Zapeando preguntando a sus compañeros cómo están. Una pregunta que origina una confesión de Miki Nadal que no gusta al presentador. Y es que el aragonés afirma que no le ha gustado un comentario que Dani Mateo ha hecho fuera de cámaras antes de empezar el programa en directo.

"No me ha gustado el comentario que has hecho antes del programa de que quieres que la gente de aquí esté soltera", insiste el zapeador a Dani Mateo, que responde tajante: "Miki, si empezamos a contar lo que se dice fuera del programa tú vas preso". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.