A pocos días de Eurovisión, Cristina Pedroche repasa en el plató qué ocurrió en el año que nacieron los zapeadores. "Vamos a empezar con el mayor y el más guapo de la mesa", destaca Cristina Pedroche al mostrar quién fue el representante de España en Eurovisión en 1967, el año que nació Miki Nadal. El representante de España fue Raphael, quien repetía por segundo año consecutivo, y que, finalmente quedó sexto.

Pero, ¿quién ganó Eurovisión en 1967? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia, donde Miki Nadal realiza una broma sobre por qué no votó ese año y no, no se refiere a que era un bebé sino a que España estaba en plena dictadura franquista. "Yo no podía votar en aquella época y el resto de españoles tampoco", afirma Miki Nadal entre las risas del resto del plató.

Así boicoteó España a su representante de Eurovisión en 1979

"Tontos hasta para eso", afirma alucinado Quique Peinado al saber cómo perdimos Eurovisión en 1979. Por su parte, Dani Mateo, directamente, no da crédito: "Fue un año de grandes errores, ¿cómo hicimos eso?". Descubre en este vídeo cuando perdimos el primer puesto por culpa de nuestro voto.