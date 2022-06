"¿No notáis calor?", pregunta Dani Mateo, que afirma que Zapeando está en el momento más "hot del programa": el momento de viajar a la villa de Love Island, el reality presentado por Cristina Pedroche en el que un grupo chicos y chicas busca encontrar el amor en un paraje de ensueño.

Y es que allí hay un isleño que va "como pollo sin cabeza". Se trata de Mauricio, el argentino celoso que después de pedir explicaciones a su pareja de cuatro días, Paola, ahora se las ha pedido a Felipe, el nuevo soltero. Tras esta conversación, Paola le ha dejado las cosas claras a Mauricio: "Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ya hablará con quien tenga que hablar cuando me salga de los huevos". Pero no solo eso, Mauricio fue el protagonista de los dardos de sus compañeros en el nuevo juego de la sinceridad. "El más malo de la casa", reflexiona Mauricio tras ver lo que responden sus compañeros. Puedes ver los momentos más destacados en el vídeo de esta noticia.