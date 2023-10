"Casi perdemos a Pablo Motos otra vez", señala Dani Mateo en Zapeando, pues el presentador ha tenido como invitado en 'El Hormiguero' a Ilia Topuria, uno de los mejores luchadores de artesmarciales mixtas, y se le ocurrió pedirle que le hiciera una de sus mejores llaves.

"Hazme un mataleón, sin apretar", le dice a Topuria en directo. Se trata de una técnica de estrangulamiento que puede hacer perder el conocimiento en segundos. "¿Te aprieto un poquito?", le sugiere, ante lo que Motos accede.

Aunque el presentador no tarda en pedirle que detenga la maniobra y confiesa: "Casi me estalla la cabeza. He notado cómo, de repente, subía todo". "Hay algunos que creen que pueden salir y ahí se equivocan y se echan a dormir", comenta el luchador.