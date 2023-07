Este sábado en el UFC 290 de Las Vegas se confirmó que Alexander Volkanovski es el mejor campeón que ha existido en el peso pluma, conservando su título desde el 14 de diciembre de 2019.

Muy atento a él estuvo Ilia Topuria, deseoso de enfrentarse a él para arrebatarle el cinturón, consciente de que siendo Top-5 puede protagonizar un duelo espectacular con el australiano.

Este combate se celebraría en Estados Unidos al ser una defensa de título, pero con la opción de que la UFC llegue a España, existe la posibilidad de que Topuria se enfrente a Max Holloway, el Top-3 de la división.

"Si me dan la oportunidad de pelear por el cinturón yo me meto en ese octógono, tengo paciencia, no me interesa ningún otro combate. Sólo me lo pensaría si me traen a España a Max Holloway (nº 2)", expresó Ilia en los micrófonos de 'ESPN'.

Por si sus intenciones no habían quedado del todo claras, publicó en su cuenta de 'Instagram' una instantánea del momento en que se encaró con el campeón cuando éste logró vencer y salió del octógono para buscar a Topuria.

Volkanovski exchanges words with Ilia Topuria after our #UFC290 main event! 👀 pic.twitter.com/JNmoRJlm8c — UFC (@ufc) July 9, 2023

La publicación de 'El Matador' fue acompañada de un mensaje que encendió a Volkanovski, pronosticando que el vencerá "en el primer asalto".

En la rueda de prensa posterior a su combate contra Yair Rodríguez el campeón confesó que se someterá a una operación, y que su principal objetivo es logar lo que solo Conor McGregor ha conseguido hasta la fecha, ser campeón de dos divisiones.

Para ello, intentará ganar al campeón del peso ligero, y con el que ya perdió el pasado 11 de febrero, Islam Makhachev: "Tengo que hacerme una cirugía en el brazo, la tengo que hacer cuanto antes, quiero pelear todavía este año. Quiero un título ligero".

Ante estas palabras, se sembró la incertidumbre, y los medios le preguntaron por Ilia Topuria. esta fue su respuesta: "Topuria está hablando demasiado, voy a ir también a por él, le voy a aplastar". Minutos antes ya le dijo a Topuria: "Puedes estar imbatido, pero yo vengo a quitarte ese 0".

"Déjame ser el tipo que te dé una paliza"

En el último capítulo de 'The MMA Hour', a Ilia Topuria se el preguntó por la pelea entre que vio el pasado sábado. "Hizo un buen trabajo", dijo.

Pero el alicantino también tuvo una respuesta que incendió las redes y sobre todo al campeón: "Para mí, será una pelea fácil...cada vez que subo en la clasificación, cada pelea me resultará más fácil", destacó. "Es más fácil tener un plan de combate contra tipos que son más técnicos que pelear contra alguien que es impredecible", recalcó.

Poco después, irrumpió en el programa Max Holloway: "Por favor, no pelees contra Max". "No luches contra Max, vamos a hacerlo, déjame ser el tipo que te dé una paliza", expresó el campeón del peso pluma.

Teniendo en cuenta que Volkanovski necesitará algunos meses para volver en plena forma y que del combate del próximo 29 de julio entre Dustin Poirier y Justin Graethje puede salir el próximo rival de Islam Makhachev, los tiempos y los retos de Ilia Topuria han hecho que el australiano haya meditado su decisión.

"La gente quiere esa pelea"

"Digamos que, si no puedo hacer lo de peso ligero, quiero pelear tan pronto como pueda. En cuanto me opere quiero volver. [...] Pero no tengo plena confianza en que Topuria gane otra pelea y yo quiero ser el tipo que le dé la paliza", comentó.

Las palabras de Topuria en redes sociales las consideró un "delirio": "Es que lo que dice realmente no tiene sentido, como eso de 'le ganaría en la primera ronda'. En serio, ¿me ves pelear?".

"¿Si creo que ha hecho suficiente para una oportunidad por el título? No, pero la gente quiere esa pelea", concluyó Alexandre Volkanovski.