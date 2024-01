Melchor ha sido protagonista en una cabalgata, pero por su mal carácter. Isabel Forner muestra en el vídeo la reacción del Rey Mago cuando se da cuenta de que una cámara le está grabando y responde lanzando un 'caramelazo' con más fuerza de la normal.

"¿Dentro de ese Melchor no irá Froilán, no?", pregunta Berta Collado, que recuerda que el hijo de la infanta Elena "con las cámaras no se lleva bien". Por su parte, Quique Peinado le recomienda que "si tan poco te gusta ser rey, abdica y vete a Abu Dabi con el emérito".

Sobre el receptor del 'caramelazo' de Melchor, María Gómez opina que podría tratarse de "un niño que se había portado mal".