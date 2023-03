Miki Nadal nos trae un divertido vídeo viral en el que nos presenta al 'hombre de las dos caras'. El señor parece tener una 'segunda' cara en la parte posterior de su cabeza, aunque se trata de un efecto óptico generado por los pliegues de su piel. "No me digáis que no parece un primo del increíble Hulk", bromea el de Zaragoza.

Las imágenes se han grabado en un metro de China y no han dejado indiferentes a los zapeadores, que no han tardado en sacarle parecidos a esta enigmática cara: "Quasimodea un poco ¿no?", dice María Gómez en referencia a su semejanza con Quasimodo.

"Este hombre tiene un rocódromo en la cabeza", espeta Dani Mateo, y Valeria Ros apunta a la dualidad del escenario: "Es la primera vez que veo a alguien al que si le das una colleja, le partirías la cara".