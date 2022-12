Se ha vivido un momento tenso en la televisión asturiana y lo ha protagonizado el cocinero Christian González, que se pilló un buen cabreo cuando en el programa le dieron paso antes de tiempo: "Nos tenemos que ir ya a cocinas", anunciaba la presentadora, y acto seguido se escuchaba por el fondo a alguien refunfuñando. "Ponte las pilas, a mí no me digas que no", espetaba la periodista, que explica a la audiencia el motivo del cabreo: "Está diciendo Christian que no le avisaron, pero primero nos vamos a publicidad".

Pero no lo hicieron. Continuaron con el programa y en ese instante pincharon la cámara de Christian González: "Yo alucino. A mí nadie me dice nada, ¡cojones!". Puedes ver su cabreo, que provocó las risas en el plató de su programa, en el vídeo principal de la noticia. "Aunque para cabreo el que se va a pillar cuando se vea en Zapeando", espeta Dani Mateo, que le manda un beso para que no se enfade mucho.