¿Buscas un hotel romántico? Atentos al anuncio más surrealista de Perú

Cada vez son más los empresarios que acuden a las redes sociales para promocionar sus negocios, como es el caso del dueño del Hotel Luna Rosa, en Perú.

Con frases muy ingeniosas, este hostelero promociona su negocio en redes sociales. "En Luna Rosa tenemos habitaciones de varios tipos, así como los tipos de ITS que tendrás si no usas condón" o "En Luna Rosa tenemos una superpromo: dos horas en una habitación simple a 35 soles… En realidad, no sabemos por qué quieren dos horas si sabemos que duran menos de un minuto", comenta el propietario.

El dueño del hotel termina el anuncio con la siguiente propuesta para los internautas: "Así que, ¿a qué esperas para pasar una noche sabrosa solo en Luna Rosa?".

Descubre el anuncio completo en el vídeo de Zapeando.