"¿Conocéis el dicho 'La venganza es un plato que se sirve frío'?", pregunta Quique Peinado a sus compis de Zapeando antes de mostrar su vídeo viral, en el que un chico se venga de sus padres por una broma que le gastaban de pequeño: "Ellos se cambiaban de sitio en la playa cuando yo me iba a bañar para que yo los estuviese buscando y hasta que no lloraban no aparecían".

Pues ahora se han cambiado las tornas y es el hijo quien le gasta la broma a ellos: "Es mi venganza", se le escucha decir, entre risas, "vamos a ver cómo reaccionan los chavales". Puedes ver el momentazo, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas. "¡Qué maravilla vengarse de los padres años después!", espeta Quique Peinado.