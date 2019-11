Boticaria García explica en Zapeando cómo se producen los resfriados, y es que, opuestamente a lo que todo el mundo piensa, éstos no llegan por coger frío.

"Cuando uno se resfría pilla un virus, no coge frío", destaca la zapeadora, quien, además, afirma que "te puedes ir al Círculo Polar que, como no haya un virus, no te resfrías". Eso sí, Boticaria García explica que con el frío el moco se atasca y llega la congestión.

Por último, explica cómo se fabrican los mocos, para ello, Boticaria realiza un experimento en el plató que deja a los zapeadores alucinados. Puedes ver el momento en el siguiente vídeo.