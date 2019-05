Boticaria García sorprende en Zapeando con su particular versión de 'La bicicleta', en la que la experta en Farmacia habla de las etiquetas de los productos alimenticios.

"No le des bola al glutamato, un aditivo que no es bueno ni pal gato", destaca la nueva zapeadora, quien, además, aconseja "tirar aceite virgen extra, no se te ocurra echarle aceite de palma y gasas trans".