Boticaria García desvela qué es mejor para combatir el sudor, en vídeo: ¿desodorante o antitranspirante?

La farmacéutica expone que estos productos no son iguales y cada uno de ellos tiene una función diferente. Descubre cuáles son estas diferencias en el vídeo principal.

El sudor es una de las cosas que más preocupa con la subida de temperaturas. Muchas personas luchan con el olor que genera es sudor y, por ese motivo, Boticaria García visita Zapeando para desvelar si es mejor usar desodorante o antitranspirante.

La farmacéutica señala que, primero, se debe entender que no son lo mismo. "El desodorante ayuda a controlar el olor, reduce las bacterias y perfuma la zona; mientras que el antitranspirante reduce la cantidad de sudar", señala Boticaria.

"Los antitranspirantes, normalmente, llevan sales de aluminio que lo que hacen es formar un tapón temporal en el conducto sudoríparo", añade. Así, el desodorante combate el "olor a humanidad" mientras que el antitranspirante "baja el grifo".

Dani Mateo señala que sudar no significa "oler fuerte". "No, pero cuando tienes sudor nervioso apocrino, que lleva grasa, ese sudor se va muy mal", indica la farmacéutica.

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