VÍDEO | ¿Por qué huele más el sudor de las axilas o los pies? Boticaria García lo cuenta en Zapeando

La farmacéutica señala que el tipo de glándulas que encontramos, así como las características de esas zonas, hacen que el sudor no se evapore y esto hace que las bacterias actúen provocando ese olor.

Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre el sudor. Es habitual que el sudor huela mal. Pero ¿por qué ocurre esto? La farmacéutica explica que cuando el sudor está recién fabricado "huele poco".

"El olor aparece cuando las bacterias de la piel se lo zampan, se dan un banquete con las sustancias del olor, sobre todo en las zonas con glándulas apocrinas", añade Boticaria, "que tienen más grasa". Este tipo de glándulas se encuentran, por ejemplo, en las axilas o las ingles.

"Esas glándulas tienen un sudor que es más rico en lípidos, en proteínas entonces las bacterias que se lo comen lo descomponen y aparece el famoso 'eau de vestuario cerrado'", explica la farmacéutica. Boticaria señala, además, que cada zona tiene su propio ecosistema.

La farmacéutica explica que mientras que en las axilas hay glándulas apocrinas, pliegues, más humedad, vello o menos ventilación, en los pies hay glándulas ecrinas. "Tienen más agüilla y, además, los pies están más tiempo encerrados en los calcetines y en los zapatos", indica.

"Si el sudor se queda ahí, reconcentrado, no se evapora, el pie macera y las bacterias hacen una fiesta", explica. "Estás dando un asco...", le dice Quique Peinado. Boticaria indica que, en zonas como la espalda, la frente se suda mucho, pero el sudor se evapora mejor y esto hace que el olor sea menor.

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