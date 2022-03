"Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo primero que quiero hacer en nombre de todo el equipo y de toda España es felicitar a todas las espectadoras y compañeras!", destaca Dani Mateo, que pregunta a Marta Torné, Lorena Castell y Thais Villas cómo se sienten.

"Me rodean mujeres maravillosas no solo en el trabajo sino también en mi familia, son todas mujeres empoderadas", destaca Lorena Castell, que manda un emotivo mensaje a su madre y tías: "Sois el mejor referente que he tenido y, por eso, soy la persona que soy ahora". Puedes ver la celebración al completo por el 8M en el vídeo principal de esta noticia.