Los hinchas del fútbol son bastante propensos a cometer 'locuras', y si no que se los digan a los protagonistas del vídeo viral que Isabel Forner muestra a sus compis de Zapeando: "Se han casado y la temática de su boda era sobre el Betis", les informa.

Por eso, han versionado la popular canción 'No puedo vivir sin ti', de Coque Malla, para su gran día: "Mi Betis reinará. Siempre reinará. No puedo vivir sin ti, no hay manera", se les escucha gritar a los recién casados y también a los invitados, al mismo tiempo que agitan sus bufandas al aire. "Hay que ser muy hincha para hacer algo así en tu propia boda", no puede evitar reaccionar Isabel Forner al verlo. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!