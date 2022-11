Dani Mateo, nada más comenzar el programa y como cada tarde, presenta a los colaboradores que le acompañarán esta tarde en Zapeando: "María Gómez, Quique Peinado, Valeria Ros y la guapísima y atrevidísima Cristina Pedroche". Y, es que, la colaboradora de Vallecas ha escogido un look de transparencias combinado con zonas más oscuras que tapan zonas estratégicas para este programa del viernes: "Las cruces (en los pezones) son para que se puede emitir y que Instagram no me censure", aclara.

"Cuando Dani Mateo me ha visto ha dicho que parezco una señora mayor por el vaquero", comenta, a lo que el presentador responde: "Vas de hija adolescente y de madre a la vez". Según Dani el estilo de pantalón que lleva es el típico que llevan las "madres para disimular la barriga". Puedes ver el look atrevido de Cristina Pedroche al completo en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿le das el aprobado?