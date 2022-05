"Un capricho de la naturaleza provoca el caos en Camboya", informa Dani Mateo a sus compis de Zapeando. Se trata de la "planta pene", una especie vegetal con la que no hace falta "ser botánico para saber por qué la llaman así". Y, es que, su peculiar forma ha hecho que cause furor entre los usuarios de las redes sociales y también entre los propios camboyanos, que las arrancan para hacerse fotos. Es por este motivo que el Gobierno del país ha tenido que pedir que dejen tranquila a este especie porque "casi no quedan" ejemplares.

Tras ver estas imágenes, Valeria Ros no puede evitar reaccionar: "¡Vaya pulgar!", asevera, para acto seguido preguntar si es una planta "de carne o de sangre". Por su parte, el presentador del programa está decepcionado con que la hayan llamado "planta pene" porque siendo de Camboya "tenían la rima hecha". En el vídeo principal de la noticia te dejamos el cómico debate que se genera en el plató cuando Dani Mateo descubre cuánto pueden llegar a medir las plantas penes: "¿Y qué hacen con ellas cuando las arrancan"?, se pregunta Miki Nadal.