Los 'Enhanced Games', o juegos mejorados, como cuenta Iñaki Urrutia, son la respuesta a los Juegos Olímpicos "con la diferencia de que se permite el dopaje". "La idea es que los atletas batan récords mundiales usando sustancias dopantes o cualquier otra mejora científica", añade el zapeador, "aunque los récords no serán oficiales".

En este evento deportivo se han confirmado ya cinco categorías: natación, atletismo, gimnasia, halterofilia y deportes de combate. "Teóricamente los deportistas no se van a drogar a lo loco ya que habrá supervisión médica", explica Urrutia. En los 'Enhanced Games' habrá premios económicos. "Si un atleta bate el récord de los 100 metros lisos o los 50 metros estilo libre de natación se lleva un millón de dólares", expone Iñaki.

Detras de estos juegos está Aron D'Souza, un empresario australiano, y Peter Thiel, ex CEO de Paypal. "Según ellos", como indica el zapeador, "es una oportunidad de evolucionar la humanidad y demostrar de lo que es capaz el cuerpo humano junto a la ciencia".

Lance Armstrong ya ha sido uno de los participantes que ha confirmado su asistencia. Debido a que no hay categoría de ciclismo, el deportista ha dicho que va a correr y a nadar. También estará el nadador James Magnussen. Se especula, además, con otros nombres conocidos, pero no se quieren hacer públicos debido a que los comités olímpicos están estudiando sancionar duramente a los atletas que participen. Aunque todavía no se ha confirmado cuándo se van a celebrar, se dice que será durante 2025 en Estados Unidos.