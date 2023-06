Tras ver las imágenes de la primera despedida de soltero de Íñigo Onieva, que ha celebrado en Budapest; Dani Mateo pregunta a Isabel Forner si le gustaría que su novio fuese a una despedida "así de comedida" o si prefiere hacerla juntos. "¿Juntos? Me gustaría que mi novio se fuese por su lado".

Eso sí, ella tiene claro que no quiere ni "boys", ni "llevar el miembro reproductor del hombre en la cabeza. No me hace risa. No me gusta nada".

"Decir el miembro reproductor del hombre es peor que decir pene", espeta Dani Mateo provocando las risas de sus compañeros, pero Isabel Forner defiende su decisión: "No quería decir una palabra malsonante". Ella es más de "spas o comidas con las amigas".