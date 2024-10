Ramona Gorraiz es una mujer que se ha hecho viral por compartir en sus redes sociales su amor por el deporte a los 83 años. Sus vídeos rompen con todos los estereotipos y demuestran que el deporte es importante a cualquier edad.

En Zapeando han invitado a Ramona para conocer más sobre ella y cómo es su día a día. La deportista explica que comenzó a practicar deporte en los años setenta haciendo aeróbic. Al principio era un hobby, pero cuando su marido cayó enfermo, se "vio obligada" a hacer más ejercicio y fortalecer sus músculos para poder levantarlo sola y cuidar de él.

Además, ha comentado que no busca dar consejos en sus redes sociales. "Consejos no doy", explica. Lo único que dice es que "para acudir al gimnasio no tienes que ir forzada, ni de mala gana", y que "ella va y se lo pasa de diez" porque está rodeada de gente joven que hace que sus días en el gimnasio sean más amenos y divertidos.

Descubre más sobre Ramona Gorraiz en el vídeo de Zapeando.