"Atentos porque os voy a descubrir un nuevo animal", anuncia Paula Púa a sus compis de Zapeando antes de mostrarles el curioso reptil que ha encontrado navegando por las redes sociales. Se trata del lagarto Regu Rojo, un "bicho" del color del "solomillo de ternera" que es originario de Argentina.

En este vídeo, la nueva colaboradora del programa os muestra el vídeo de Tik Tok que ha dado a conocer al mundo a este particular animal: "No sabes si convertirlo en tu mascota o en tu cena", asegura Paula Púa, que no puede parar de compararlo con el trozo de ternera que tiene en su congelador. Y tú, ¿lo tendrías de mascota?