Este martes se han enfrentado el Real Madrid y un "Liverpool irreconocible", según Dani Mateo, en un partido de Champions, en el que el equipo merengue terminó haciendo historia tras remontar un 2-0 para acabar ganando 2 a 5 el encuentro. "Eso fue bonito", reconoce Quique Peinado, que explica que a quien también le hizo mucha ilusión esta remontada fue a "Tomás Roncero".

En este vídeo de Zapeando puedes ver cómo el deportista deportivo dio "una auténtica lesson de english in the Chiringuito" y explicó, también en este idioma, cómo había sido la victoria: "Estoy very, very, very happy. Pero happy, happy, happy", comentaba a cámara, y sentenció su discurso medio en inglés, medio en español añadiendo: "Los demás equipos de fútbol son simples aspirantes".

"Sí señor, very well fandango", no puede evitar reaccionar Iñaki Urrutia al escuchar a Tomás Roncero habar en inglés e ironiza: "¡Qué manejo del inglés tiene!". "Seguro que Shakespeare tuvo que retorcerse en su tumba", sentencia sin parar de reír.