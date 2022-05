Este fin de semana se celebrará Eurovisión, un festival que siempre deja looks interesantes. De momento, se han podido ver los looks elegidos por los representantes de cada país en la alfombra 'turquesa' del festival. En ella hemos podido ver desfilar a Chanel. La representante española ha llevado un corsé rojo de lunares negros con cola. "No había duda de que nos representa a nosotros", afirma Valeria Ros.

"De verdad, es algo muy fuerte lo que ha pasado, es un acierto esta megacola", destaca Josie, que da la enhorabuena a los diseñadores: "Qué buen contraste, no solo con la alfombra sino también con las fotos del interior": "Ella es espectacular, cuerpo, cara...". Puedes ver el increíble look de Chanel en la alfombra roja de Eurovisión que ha conquistado a Josie en el vídeo principal de esta noticia, donde el experto en moda repasa los looks de los demás artistas.

