Después de su sonada ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó asistió a la mesa de actualidad de El Hormiguero en la que contó con pelos y señales cómo ha vivido estos días. Lo primero fue explicar cómo le llegó el vídeo en el que se ve a su ya ex prometido besándose con otra mujer.

"Mi hiper amiga me mandó el vídeo", explica Tamara con gestos de que se quedó alucinada. "Hasta entonces, la coartada seguía siendo que el vídeo era de 2019". También cuenta que, cuando se hizo viral, su madre la llamó preocupada por el revuelo que se estaba levantando y que Onieva las tranquilizó asegurando que daría su versión en público. "Llamé a mi madre para decirle que ya lo habíamos desmentido y me dijo que había más vídeos", comenta la colaboradora de El Hormiguero, que también asegura no saber "ni qué es el metaverso". El análisis de la mesa de Zapeando, en el vídeo sobre estas líneas.