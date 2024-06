Este fin de semana el Real Madrid ha logrado conquistar su decimoquinta Champions League. El equipo ha desatado la locura de todos sus seguidores tras su victoria pero uno de ellos se ha convertido en viral debido a que se graba mientras ve los partidos de su equipo preferido. Su nombre es Andy Li y no se pierde los partidos del Real Madrid ni trabajando.

El seguidor cuenta a Zapeando que, a pesar de la victoria del equipo, no pudo cerrar su bazar para celebrarlo. "La jefa es la que manda", dice. Andy cuenta que lo suyo con el Real Madrid fue "un chispazo, amor a primera vista". "Vine a España cuando tenía nueve o diez años y un día mi padre me puso en la tele un partido y justo jugaba el Real Madrid", explica. "Y ahí me empezó a gustar el fútbol y me hice madridista", añade.

Sus reacciones a los partidos del equipo ha provocado que ya le conozcan como 'Florenchino', un apodo que le puso un cliente. Como explica, en uno de sus vídeos, en comentarios, le habían llamado 'Anchinoti' pero este cliente le dijo que tenía un apodo mejor para él, "Florenchino".

Después de las "calabazas" de los últimos veranos, como afirma Dani Mateo, el presentador le pregunta sobre el fichaje de Kylian Mbappé, Andy no duda en contara los zapeadores que solo celebrará sus goles si antes el jugador ficha el escudo.