Madonna ha compartido una foto en Instagram con la que desafía la censura de las redes y a la gravedad, ya que lo único que cubre su busto son dos emojis sobre los pezones, concretamente una piruleta y una bolsa de dinero. Por eso, Valeria Ros pide la opinión de Josie, que también es experto en celebrities: "¿Qué te parece la última provocación de la cantante?".

"Me parece lo más", no duda él en contestar, "porque donde hay censura está Madonna para intentar derribar esos muros y abrir puertas", dice a favor de ella. Además, asegura que, a pesar de tener 64 años, la cantante sigue sin tener "paragón" y continúa reventándolo: "Ha creado controversia y estamos hablando de ello. Sigue haciéndolo bien", sentencia, y aprovecha la ocasión para pedirle que no se retire. Puedes ver el alegato de Josie a favor de Madonna en el vídeo principal de la noticia, en el que también comenta con los zapeadores sus diversas operaciones estéticas.