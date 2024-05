Alberto Rey expone en Zapeando que George Clooney es un hombre muy bromista y asegura que "las prepara con mucha paciencia y cuidado", sobre todo, a sus compañeros de película en los rodajes.

Este cuenta que una de sus 'víctimas' es Julia Roberts, a la que suele colocar un cubo de agua en el dintel de la puerta para que se le caiga encima. Así como Matt Damon, al que cambiaba las tallas de sus pantalones en el camerino mientras estaba a dieta para descolocarle.

"Me parece una cosa perversa. Si me la hacéis a mí, me destruís por completo", asegura el experto en cine. Aunque señala que su "objetivo favorito" es Brad Pitt, al que colocó una pegatina en la parte trasera de su coche que provocó que le parara la policía. Descubre de qué se trata en el vídea principal de la noticia.