La actriz Nerea Garmendia participó recientemente en el programa 'Land Rover' de la televisión gallega, donde habló abiertamente de su problema de audición y mostró que lleva un audífono desde hace poco: "Llevo sorda muchos años", explicó.

De hecho, según ella misma relataba, su médico llevaba años proponiéndole la opción de usar un audífono, pero ella no lo había oído: "No me lo he puesto antes porque no lo he oído", señaló. Puedes ver su explicación en el vídeo que ilustra estas líneas.