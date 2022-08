En esta última entrega de 'Usted está aquí', que versa sobre política, Wyoming tiene que mojarse y contestar a las preguntas de los espectadores que han asistido en vivo y en directo a esta charla con David Trueba, su íntimo amigo y conductor del formato.

Entre una de las cuestiones, se encuentra un conocido juego: ¿con quién te acostarías, con quién te casarías y a quién vetarías? Errejón, Abascal y Almeida son las opciones propuestas. El humorista tiene que asignar una de estas funciones a cada uno de ellos.

"Yo haría una brocheta con los tres", responde el presentador. "En general, los hombres así muy musculados me dan un poco de prevención, porque me parece que se van a emplear a fondo, y yo ahí no entraría mucho por mi condición heterosexual", dice justificando su respuesta antes de desvelarla.

"Para follar, yo creo que Errejón, me parece más inofensivo", confiesa entre risas propias y del público. "Almeida para mí sería un poco pederastia", responde ante un David Trueba que se carcajea y aplaude ante tal ocurrencia. "Y a Abascal llego tarde, porque me lleva dando por culo desde que le conocí", asegura para momentos después recibir una supuesta llamada de alguien a quien responde con el nombre de Santiago. "No, no, hoy no voy a ir", susurra a quien esté al otro lado de la línea.

