A las puertas de 'La Aurora', ahora llamado 'Moon Fish', El Gran Wyoming se reencuentra con Nina, la primera persona que apostó por el extraño show que él y su compañero El Reverendo ofrecían en el que mezclaban música con humor. Allí estuvieron durante 8 años. Juntos, vuelven a entrar en el local, que "mantiene su esencia" todavía.

"¿Todavía te acuerdas de cuando entramos aquí El Reverendo y yo?", le pregunta el presentador de El Intermedio a la que fue su jefa. "Me acuerdo perfectamente y te tengo que confesar que me lo pasaba muy bien. Vosotros mismos, también. En teoría, veníais a trabajar pero bueno, de aquella manera", afirma.

'Usted está aquí' rescata de la hemeroteca algunos de los momentos a los que ambos hacen referencia, en lo que puede verse a un jovencísimo Wyoming cantando sobre el escenario. Al piano, como no puede ser de otra manera, El Reverendo, eterno. Aquellos tiempos en el que todos fueron "excesivos".

"Bueno, yo fui excesiva en expresión, pero no tanto en ingesta. Eso me ha salvado un poquito", asegura entre risas. "Yo estaba muy pendiente de que no bebierais demasiado y a ti en algún momento te di un toquecito", recuerda ella. "Me dijiste: 'si quieres salir vivo de esto, deja el whisky ya y pásate a la cerveza", reconoce Wyoming.

Sobre el escenario, vuelven las imágenes de aquellos tiempos. "Había una mesa camilla con una mujer que echaba las cartas". Otra, hacía charlas sobre el amor. "Tenía un Cupido colgando", añade el showman. "Eso te influyó a ti un poquito, porque desde ese momento te vi más puesto en el amor, sobre todo en la seducción", afirma. "Yo ya venía sabido de casa". Y eso es algo que se demuestra en otro de los vídeos que puedes ver sobre estas líneas.