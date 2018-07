Ciclistas y aficionados, una mezcla de humor y tensión bastante graciosa

TOP CICLISMO

Quizá en ocasiones las bicicletas las carga el demonio, pero a veces también se dan errores humanos. 'Top Trending Tele' recoge en este 'Top Ciclistas' momentos de gente montando en bici que no sabe ir sin manos u otros no se apartan en el momento idóneo. Aunque lo peor llega cuando los aficionados se convierten en protagonistas. No sólo provocan caídas, sino que hasta ellos se caen de forma graciosa sin ni siquiera tocar la bici.