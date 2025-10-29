Pulgarcito visita el plató de Tesoro o Cacharro: "Aquí aparecieron por primera vez Zipi y Zape, Carpanta y Mortadelo"

Jessica Priego, profesora de secundaria y Nuria García, administrativa y bruja, son las concursantes de hoy de Tesoro o Cacharro. Ambas ya han elegido su objeto de oro, ahora llega el momento de empezar a descartar. ¿Qué harán con este cómic histórico?

Jessica y Nuria, concursantes de Tesoro o Cacharro hicieron "'match' en el Tinder de mamás marujas", desvela Iñaki López. Las dos amigas han decidido ponerse a prueba en este nuevo concurso de laSexta y se la juegan intentando adivinar cuál será el tesoro de todos los objetos que el presentador les muestra.

Tras un exitoso primer enfrentamiento y haber elegido su objeto de oro, el azulejo valenciano, marcan la viñeta que ven ante ellas con la esperanza de que cueste un euro. Nuestro coleccionista, Marc Flotats, les indica que se trata de "la portada original del Pulgarcito. A los más veteranos les sonará porque es donde apareció por primera vez Zipi y Zape, Carpanta y Mortadelo y Filemón", explica. El experto recalca que "no es una reproducción, no es impreso".

"Lo pintó Roberto Segura, que es el dibujante de Rigoberto Picaporte, todo de su puño y letra, 100 % original", vuelve a insistir. "Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte", lo reconoce instantáneamente Iñaki López. "Estamos hablando de un clásico del cómic español" que además viene directamente del Museo del Cómic y la Ilustración de Barcelona.

Toda la historia tras esta viñeta no impresiona a Jessica y a Nuria. "Sí, pero es que el azulejo es del siglo XVIII y está en una urna", razonan. Después de pensarlo mucho, deciden deshacerse de él. Por suerte para ellas, su precio no es tan elevado como cabría esperar.

