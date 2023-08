En una temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote investigó la comida que se ofrecía en los hospitales tras las continuas quejas de pacientes, familiares y trabajadores. A pesar de haber solicitado de manera oficial hablar con el máximo responsable del complejo hospitalario de Jaén, dicen que no puede atender a Alberto Chicote. Desde el hospital, mandan a la bromatóloga para responder a las preguntas del presentador. Se trata de Soledad Salcedo, la persona que decide y controla la calidad de los alimentos.

"Me llama la atención que no nos dejen pasar a una cocina si todo está fetén", destacó Alberto Chicote a Salcedo, que trabaja en la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. En esa Unidad se dibuja las dietas y los menús "dependiendo de las patologías" para que la empresa que sirve los productos se adapten a ellos. "Es un sistema de autocontrol, se recibe la mercancía y si hay algo que no nos gusta se cambia por otro producto", explicó la mujer a Alberto Chicote, quien le confesó que tras ver las imágenes de la comida que ofrecen en el hospital se quedó "asustado". Además, protagonizan un tenso momento cuando el presentador afirma a la experta que su método para descongelar "es una chapuza". Incluso, Chicote insiste a Salcedo en varios métodos que usan, como cambiar el nombre de los pacientes, y que "no se puede hacer".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2018, que laSexta ha vuelto a emitir este jueves 24 de agosto.