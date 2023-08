"He estado hablando con familiares de usuarios de la residencia y se quejan mucho de la comida". Así empezaba la entrevista de Alberto Chicote al cocinero de la residencia de la Comunidad de Madrid que unos minutos antes le habían negado la entrada a él y a su equipo. "Aquí la comida es buena, ya te lo digo yo", aseguraba. De pescados, "trabajamos la merluza, la caella, la limanda y la tilapia", aseguraba él mientras el chef ponía gesto de disgusto.

En total, unas 200 personas comían el menú que él solo (con la ayuda de "un pinche") preparaban cada día en el momento de la grabación de este programa de ¿Te lo vas a comer?, en 2019. Cuando Chicote le preguntó por los menús, comenzó a hacerse un lío y no diferenció entre el menú basal (el general para personas sin necesidades alimenticias especiales) y los específicos. Ni siquiera recordaba lo que iban a poner para comer ese día y se excusaba diciendo que había muchos usuarios con dieta astringente. "Cuando les da, tenemos que andar con mucho cuidado. La gastroenteritis. No a muchas, a 20 o 30 personas", volvía a titubear. Chicote alucinaba con la cantidad de personas aquejadas con esta dolencia. "A mí 30 ya me parece un número considerable".

La siguiente pregunta del presentador del programa dejó descolocado al cocinero. "Me pones en un compromiso", respondía con evasivas cuando Alberto quiso saber si la empresa "apretaba mucho" con "el tema de las cuentas y el producto". "Las empresas siempre van a ir a ganar dinero, no a perder. Pero en el tema de comida y eso, no recortan", terminaba afirmando, también tras muchas dudas.

Los trabajadores recibían cursillos de riesgos, alérgenos y de manipuladores de alimentos, pero específicos para trabajar en residencias con personas mayores, no, reconocía el entrevistado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.