Durante la primera temporada de ¿Te lo vas a comer?, emitida por primera vez en laSexta en 2018, Alberto Chicote fue testigo de una de las mayores operaciones de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner freno a la pesca y distribución ilegal de atún rojo en España.

Tras la detención del principal distribuidor de este producto en nuestro país, un agente de la UCOMA (Unidad Central Operativa Medioambiental) de la Guardia Civil, un agente desveló a Chicote todos los detalles de su forma de proceder y cómo se produjo el registro.

"No se lo esperaba. Todo el mundo piensa que este tipo de delitos no va a llevar a que hagan un registro en tu casa, cuando realmente son delitos importantes", especificaba. "Traen atunes capturados en Sicilia hace 25 días que llegan aquí al mercado, se comercializan y se consumen. Para que eso no parezca que tiene 25 días, se le inyectan ciertos aditivos que le da frescor y color".

En la casa encontraron más de 100.000 euros en efectivo. El susodicho tenía dos naves: una en la que llevaba a cabo el comercio ilegal y otra en la que sí se desarrollaba un comercio legal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.