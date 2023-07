Con la ayuda de la alergóloga Isabel Ojeda, Alberto Chicote descubre qué hay detrás de la intoxicación al comer atún rojo en mal estado, como recogió un programa de Te lo vas a comer de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

"La intoxicación con atún rojo es una intoxicación por histamina, una molécula que generan las bacterias del pescado cuando no está conservado de manera correcta. No le ocurre a todos los pescados igual, le pasa, sobre todo, a atún rojo, bonito, caballa... porque son pescados llamados escombroideos porque tienen mucha histidina", explica Ojeda.

Según la experta, "la histidina es un aminoácido que se convierte en histamina por la acción de las bacterias" y provoca un problema añadido si se consume en exceso.

Acerca de los síntomas, la alergóloga destaca que "parece una reacción alérgica" porque "la persona se pone muy roja, empieza con náuseas, sudoraciones, ganas de vomitar y dolor de cabeza".

En este sentido apunta que "un cuadro así no es grave, no tiene mortalidad, pero es muy aparatoso y normalmente te lleva a urgencias".

Un cuadro de estas características empieza de manera inmediata, aunque el tiempo después de comer el pescado en malas condiciones oscila desde los cinco minutos a las dos horas. Dura en torno a un día y su tratamiento es "con antihistamínicos".

"Si uno se encuentra muy muy mal, va a urgencias y se lo ponen intravenoso. Si es más llevadero, también se puede tomar por vía oral", detalla Ojeda.

Sobre cómo identificar si en el atún rojo hay mucha histamina, la experta da algunas claves: "En principio, no cambia el aspecto, no cambia el olor, no cambia el sabor. La única manera de notarlo es porque pica al comerlo, notas que pica y si te lo sigues comiendo te da una reacción aparatosa".

Finalmente, la alergóloga hace un llamamiento para que se cumplan todas las medidas higiénico-sanitarias y evitar intoxicaciones: "En esta familia de pescados, si se rompe la cadena de frío, si no se manipula con suficiente higiene, puedes dar lugar a que estas bacterias se multipliquen y fabriquen mucha histamina".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.