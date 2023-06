El hijo de Ana Pacheco, presidenta de AVANZAX (Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos), es alérgico desde los 3 años. Ahora ya tiene 14 y Ana lleva 11 años teniendo un cuidado extra en tareas tan cotidianas como cocinar o hacer la compra. Es toda una experta en leer etiquetas de alimentos. Aún así, para una compra rápida, de unos 20 euros, puede estar más de una hora revisando los ingredientes y alérgenos, le confiesa a Alberto Chicote en Te lo vas a comer.

El chef y el equipo del programa se han desplazado hasta Granada para conocer su testimonio de primera mano y visitar con ella el Mercado de San Agustín. En este paseo, Pacheco se sincera con Chicote y da a conocer lo complicado que es vivir y cuidar de una persona con alergias.

"Al principio, todo te da miedo. No sabes dónde puede haber un alérgeno que pueda hacerle daño", reconoce. Su hijo es alérgico a los cacahuetes, los frutos secos y los piñones, y además, ha tenido problemas con algunas frutas. A pesar de que ella revista todo concienzudamente, hay veces en las que le asalta la duda. "Hay productos que no etiquetan ningún tipo de alérgeno y que resultan sospechosos. Acabas haciendo una consulta al fabricante, pero todas las respuestas de los fabricantes no son tan claras ni tan contundentes como para darte una seguridad", afirma.

La contaminación cruzada es otra de sus grandes enemigas. "En una carnicería y en una charcutería, si han estado en las mismas tablas y máquinas cortando productos que sí tuvieran ese alérgeno, aunque luego el tuyo no lo tuviera de origen, puedes tener un problema, y además, bastante grave", explica a Alberto Chicote. Y es que, tal y como afirma ella misma, "una mala manipulación puede matar a una persona".